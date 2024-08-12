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Эзотерика

"Чудесная семья": Ерке Есмахан и RaiM восхитили атмосферным видео с отдыха в Турции

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Кадр из видео: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан и RaiM с семьей вернулись с десятидневного отдыха в Турции - знаменитая пара показала атмосферное видео с поездки с маленьким сыном Исламом, передает NUR.KZ.

Перед тем, как вернуться в Казахстан, Ерке и Райым насладились красотами природы Кемера. Певец поиграл с восьмимесячным сыном, лежа на гамаке, а после приобнял любимую жену.

Яркое семейное видео появилось на странице Ерке в Instagram - отдых явно оставил у нее массу приятных впечалений.

"Благодарю Всевышнего за мои прекрасные моменты! Пусть так будет у всех, кто жаждет и ждет женского и материнского счастья", - подписала ролик Есмахан.

"Счастье женщины - в семье", "Меня удивляют те, кто говорит, что все в руках женщины - если мужчина любит и поддерживает, получается вот такая крепкая семья", "Как красиво", "Чудесная семья", "Что нужно для счастья каждой женщине? Нужен мужчина, как Райым", - написали подписчики в комментариях.

Вернувшись в Казахстан, Ерке Есмахан успела посетить праздник по случаю дня рождения сына актрисы Гульназ Жолановой и выложить совместное фото с ней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2147781-chudesnaya-semya-erke-esmahan-i-raim-voshitili-atmosfernym-video-s-otdyha-v-turcii/

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