"Чудесная семья": Ерке Есмахан и RaiM восхитили атмосферным видео с отдыха в Турции

Ерке Есмахан и RaiM с семьей вернулись с десятидневного отдыха в Турции - знаменитая пара показала атмосферное видео с поездки с маленьким сыном Исламом, передает NUR.KZ.

Перед тем, как вернуться в Казахстан, Ерке и Райым насладились красотами природы Кемера. Певец поиграл с восьмимесячным сыном, лежа на гамаке, а после приобнял любимую жену.

Яркое семейное видео появилось на странице Ерке в Instagram - отдых явно оставил у нее массу приятных впечалений.

"Благодарю Всевышнего за мои прекрасные моменты! Пусть так будет у всех, кто жаждет и ждет женского и материнского счастья", - подписала ролик Есмахан.

"Счастье женщины - в семье", "Меня удивляют те, кто говорит, что все в руках женщины - если мужчина любит и поддерживает, получается вот такая крепкая семья", "Как красиво", "Чудесная семья", "Что нужно для счастья каждой женщине? Нужен мужчина, как Райым", - написали подписчики в комментариях.

Вернувшись в Казахстан, Ерке Есмахан успела посетить праздник по случаю дня рождения сына актрисы Гульназ Жолановой и выложить совместное фото с ней.