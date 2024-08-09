"Не хочу смотреться в зеркало": Макпал Исабекова рассказала о своем состоянии после родов

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, которая недавно стала матерью во второй раз, призналась в соцсети, что ей не нравится ее внешность, передает NUR.KZ.

Мама двоих детей решила пооткровенничать с поклонниками в Instagram-сторис.

"Хочу признаться вам - я совсем себе сейчас не нравлюсь. От того, что я пью таблетки от давления вот уже почти месяц по определенной схеме, у меня постоянные отеки (это их побочный эффект). Да еще такие отеки, будто я пила месяц, не просыхая. Не хочу фотографироваться, я даже в зеркало смотреться не хочу", - призналась Исабекова.

Сторис Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Напомним, Макпал Исабекова родила второго ребенка в июле этого года. Позже исполнительница раскрыла необычное имя дочери.