"Не хочу смотреться в зеркало": Макпал Исабекова рассказала о своем состоянии после родов
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, которая недавно стала матерью во второй раз, призналась в соцсети, что ей не нравится ее внешность, передает NUR.KZ.
Мама двоих детей решила пооткровенничать с поклонниками в Instagram-сторис.
"Хочу признаться вам - я совсем себе сейчас не нравлюсь. От того, что я пью таблетки от давления вот уже почти месяц по определенной схеме, у меня постоянные отеки (это их побочный эффект). Да еще такие отеки, будто я пила месяц, не просыхая. Не хочу фотографироваться, я даже в зеркало смотреться не хочу", - призналась Исабекова.
Напомним, Макпал Исабекова родила второго ребенка в июле этого года. Позже исполнительница раскрыла необычное имя дочери.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2147034-ne-hochu-smotretsya-v-zerkalo-makpal-isabekova-rasskazala-o-svoem-sostoyanii-posle-rodov/