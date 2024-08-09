Вечеринка под открытым небом: Айым Сейтметова отметила 27-летие (видео)

Казахстанская актриса Айым Сейтметова отметила свой день рождения. Накануне ей исполнилось 27 лет и она решила провести этот день в кругу близких друзей, передает NUR.KZ.

Кадры с празднования дня рождения появились в сторис Айым. Для гостей под открытым небом в саду был накрыт богатый стол, украшена фотозона, предусмотрена площадка для танцев и игр.

Море цветов, улыбок, подарков, теплых слов в адрес именинницы, зажигательные танцы - день рождения удался на славу. Для вечеринки именинница выбрала белое легкое платье и была неотразима в нем.

Среди гостей можно заметить Карину Оксукпаеву и Армана Юсупова с детьми, а также других блогеров. В шуточной форме Айым показала, в какое время пришли гости, по устоявшейся традиции практически все опоздали, хотя были приглашены в 5 часов вечера.

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