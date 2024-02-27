Айым Сейтметова рассказала, каково жить с ене

Казахстанская блогерша и актриса Айым Сейтметова, поздравляя с днем рождения мать своего супруга, рассказала, как ей живется с ене под одной крышей, передает NUR.KZ.

Мама предпринимателя Талгата Итаева, мужа Айым, накануне отпраздновала свой день рождения. По этому случаю блогерша посвятила ей пару историй в Instagram и рассказала об их взаимоотношениях. К слову, Сейтметова называет свою ене мамой.

"У меня спрашивают: "а как ты живешь с Енешкой?". У меня, во-первых, язык не поворачивается назвать Маму "Ене". Во-вторых, я уже не представляю, как это - жить раздельно, без Мамы. Очень комфортно, тепло, уютно! Мама - мудрая, сильная женщина", - поделилась Айым.

Поздравляя ене с днем рождения, Сейтметова пожелала ей дожить до ста лет и призналась, что очень гордится тем, что она у нее есть. Пожелания актриса сопроводила теплыми семейными фотографиями.

Сторис Айым Сейтметовой. Скрин: instagram.com/aiymsm

Недавно Айым Сейтметова собрала комплименты фанатов, опубликовав фото в купальнике, сделанное во время отдыха в Таиланде.