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RaiM тронул сердца казахстанцев теплым видео с сыном

Опубликовано:

RaiM с сыном Исламом
RaiM с сыном Исламом: instagram.com/raimusican

Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, опубликовал снятый в Турции ролик с 8-месячным сыном Исламом. Видео умилило Казнет, передает NUR.KZ.

RaiM отдыхает в Турции со своей женой Ерке Есмахан, их сыном и мамами. К слову, накануне певице устроили сюрприз на курорте.

Артист, который, в отличие от знаменитой супруги, не так часто радует поклонников новыми постами, выложил редкое видео с маленьким Исламом.

На кадрах видно, как Райымбек показывает восьмимесячному сыну красоты турецкого Кемера.

"На память", - подписал ролик Бактыгереев.

"Как красиво! Чтобы не сглазить", "Хорошего отдыха малышу с его бабушками", "Добро пожаловать в Турцию, Райым и Ерке", "Ислам уже все понимает", "Райым выбрал жизнь", "Красивый вид", - написали в комментариях пользователи Казнета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2143773-raim-tronul-serdca-kazahstancev-teplym-video-s-synom/

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