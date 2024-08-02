RaiM тронул сердца казахстанцев теплым видео с сыном
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Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, опубликовал снятый в Турции ролик с 8-месячным сыном Исламом. Видео умилило Казнет, передает NUR.KZ.
RaiM отдыхает в Турции со своей женой Ерке Есмахан, их сыном и мамами. К слову, накануне певице устроили сюрприз на курорте.
Артист, который, в отличие от знаменитой супруги, не так часто радует поклонников новыми постами, выложил редкое видео с маленьким Исламом.
На кадрах видно, как Райымбек показывает восьмимесячному сыну красоты турецкого Кемера.
"На память", - подписал ролик Бактыгереев.
"Как красиво! Чтобы не сглазить", "Хорошего отдыха малышу с его бабушками", "Добро пожаловать в Турцию, Райым и Ерке", "Ислам уже все понимает", "Райым выбрал жизнь", "Красивый вид", - написали в комментариях пользователи Казнета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2143773-raim-tronul-serdca-kazahstancev-teplym-video-s-synom/