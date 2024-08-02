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Отдыхающей в Турции Ерке Есмахан устроили сюрприз (видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан была тронута вниманием, которое ей оказали в Турции, где артистка отдыхает с семьей. В честь Ерке устроили лазерное шоу, передает NUR.KZ.

Ерке с мужем, младшим сыном, матерью, свекровью и няней отдыхают в Кемере в роскошной двухэтажной вилле. Певица показала, как проходит семейный отдых в Турции. Все члены семьи наслаждаются солнцем, морем и турецкими яствами.

Не исключение и маленький Ислам, которому явно по душе плавать в бассейне с надувным кругом. Ерке ежедневно делится яркими кадрами с отпуска в своем сторис.

Семья выехала на водную прогулку, откуда наблюдала лазерное шоу - круизная компания, организовавшая морское путешествие, решила устроить сюрприз казахстанской певице. На темном небе появилась надпись "Ерке Есмахан".

"Спасибо за сюрприз", - написала Ерке в сторис.

Мы также писали, что Ерке Есмахан поддержала казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2143539-otdyhayushchey-v-turcii-erke-esmahan-ustroili-syurpriz-video/

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