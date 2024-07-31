"У нас тут двухэтажная вилла": улетевшая с семьей в Турцию Ерке Есмахан показала, как отдыхает (видео)
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Казахстанская певица Ерке Есмахан с мужем, сыном, матерью, свекровью и няней отправилась на отдых в солнечную Турцию. Артистка показала кадры из Кемера, передает NUR.KZ.
Ерке рассказала подписчикам, что ее старший сын остался дома, а они большой компанией отправились отдыхать. Певица показала, как прошел полет с маленьким Исламом и как семья разместилась в Кемере.
"У нас тут двухэтажная вилла", - рассказала Ерке и показала некоторые детали интерьера.
Красивые пейзажи, бирюзовая вода Средиземноморья, и, конечно же, турецкие яства. Семья Ерке отправилась на ужин под открытым небом. Все это исполнительница показала в своем сторис в Instagram.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2142351-u-nas-tut-dvuhetazhnaya-villa-uletevshaya-s-semey-v-turciyu-erke-esmahan-pokazala-kak-otdyhaet-video/