"У нас тут двухэтажная вилла": улетевшая с семьей в Турцию Ерке Есмахан показала, как отдыхает (видео)

Казахстанская певица Ерке Есмахан с мужем, сыном, матерью, свекровью и няней отправилась на отдых в солнечную Турцию. Артистка показала кадры из Кемера, передает NUR.KZ.

Ерке рассказала подписчикам, что ее старший сын остался дома, а они большой компанией отправились отдыхать. Певица показала, как прошел полет с маленьким Исламом и как семья разместилась в Кемере.

"У нас тут двухэтажная вилла", - рассказала Ерке и показала некоторые детали интерьера.

Красивые пейзажи, бирюзовая вода Средиземноморья, и, конечно же, турецкие яства. Семья Ерке отправилась на ужин под открытым небом. Все это исполнительница показала в своем сторис в Instagram.

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