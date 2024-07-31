"У любви нет нации": Жания Джуринская и Данияр Хизметов посетили "статую любви" в Грузии

Знаменитая казахстанская пара улетела отдыхать в грузинский город Батуми - актриса Жания Джуринская и шоумен Данияр Хизметов запечатлелись у статуи "Али и Нино", передает NUR.KZ.

Приехав в Батуми, знаменитая пара не могла не посетить одну из самых известных достопримечательностей грузинского города - статую Али и Нино, которую нередко называют "статуей любви".

Опубликовав совместную фотографию на фоне "железных" возлюбленных, Жания подробно рассказала их историю. Позже актриса провела параллели между героями инсталляции и ее отношениями с мужем.

"Нино - грузинка, Али - азербайджанец. Я - казашка, Даник - уйгур. У любви нет нации. Будьте с теми, с кем вы счастливы!" - подписала снимок Джуринская.

Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Недавно Жания Джуринская и Данияр Хизметов обзавелись собственным таунхаусом в Алматы.