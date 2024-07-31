"У любви нет нации": Жания Джуринская и Данияр Хизметов посетили "статую любви" в Грузии
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Знаменитая казахстанская пара улетела отдыхать в грузинский город Батуми - актриса Жания Джуринская и шоумен Данияр Хизметов запечатлелись у статуи "Али и Нино", передает NUR.KZ.
Приехав в Батуми, знаменитая пара не могла не посетить одну из самых известных достопримечательностей грузинского города - статую Али и Нино, которую нередко называют "статуей любви".
Опубликовав совместную фотографию на фоне "железных" возлюбленных, Жания подробно рассказала их историю. Позже актриса провела параллели между героями инсталляции и ее отношениями с мужем.
"Нино - грузинка, Али - азербайджанец. Я - казашка, Даник - уйгур. У любви нет нации. Будьте с теми, с кем вы счастливы!" - подписала снимок Джуринская.
Недавно Жания Джуринская и Данияр Хизметов обзавелись собственным таунхаусом в Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2142669-u-lyubvi-net-nacii-zhaniya-dzhurinskaya-i-daniyar-hizmetov-posetili-statuyu-lyubvi-v-gruzii/