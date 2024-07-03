"Да, у нас новый дом", - радостно объявила Джуринская в Instagram-сторис. По словам актрисы, они с супругом не планировали дорогую покупку. Жания и Данияр уже успели обрадовать новостью о грядущем новоселье родителей и друзей. "Недавно свозили родителей показать нашу импульсивную покупку. Вчера после тусовки мы проезжали мимо нашего нового дома и решили друзьям показать", - поделилась кинозвезда. Ее папа и мама не скрывали своего восхищения, а близкая подруга Жании даже расплакалась при виде их нового жилья. "Как же прекрасно жить! У нас были другие планы, но Богу всегда лучше знать", - заключила Джуринская. Недавно знаменитая пара устроила сюрприз маленькой дочери.