Звезда сериала "Черная любовь" Неслихан Атагюль порадовала теплыми кадрами с мужем

Звезда сериалов "Черная любовь" и "Листопад" Неслихан Атагюль показала в своем Instagram-аккаунте теплые кадры с мужем - турецким актером Кадиром Догулу, передает NUR.KZ.

На фото, которые Неслихан разместила в карусели, актриса и ее звездный супруг, известный по сериалам "Два лица Стамбула", "Великолепный век. Империя Кесем", много смеются и нежно обнимаются.

Фанаты пришли в умиление от увиденного. Публикация за короткое время набрала свыше 700 тысяч "лайков" и запестрела от "огонечков" и "сердечек".

Надо отметить, что Кадир Догулу появился также в фильме "Бизнес по-казахски в Турции" и порадовал наших зрителей. Неслихан же ценят за ее высокий профессионализм, отмечая также красоту и фигуру турецкой кинозвезды.

Ранее звезда турецких сериалов Неслихан Атагюль прошлась по городу в белье - турецкая актриса показала фото из США.