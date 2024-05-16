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Жаркынай Ханайым сказала "да": певица выложила фото с обручальным кольцом

Опубликовано:

Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaijarkinai

Звезда сериала "Рауза", казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым удивила фанатов заявлением в Instagram и фотографией с обручальным кольцом, передает NUR.KZ.

Жаркынай собралась замуж? Или это новая роль в кино? Вопросов больше, чем ответов - певица и актриса опубликовала фото, на котором держит букет цветов, а на безымянном пальце правой руки красуется кольцо.

Если же все-таки Ханайым действительно собралась замуж, то своего избранника ей удалось скрыть от глаз публики вполне успешно - с кем она встречается, неизвестно.

"Я сказала "да", - подписала снимок певица.

Сторис Жаркынай Ханайым
Сторис Жаркынай Ханайым. Скрин: instagram.com/jarkynaijarkinai

Экс-супруга актера Айдара Аскарбека недавно высказывалась о том, кого она видит будущим мужем - тогда Жаркынай Ханайым отметила, что не хочет связывать себя с человеком искусства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2101814-zharkynay-hanayym-skazala-da-pevica-vylozhila-foto-s-obruchalnym-kolcom/

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