Жаркынай Ханайым сказала "да": певица выложила фото с обручальным кольцом
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Звезда сериала "Рауза", казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым удивила фанатов заявлением в Instagram и фотографией с обручальным кольцом, передает NUR.KZ.
Жаркынай собралась замуж? Или это новая роль в кино? Вопросов больше, чем ответов - певица и актриса опубликовала фото, на котором держит букет цветов, а на безымянном пальце правой руки красуется кольцо.
Если же все-таки Ханайым действительно собралась замуж, то своего избранника ей удалось скрыть от глаз публики вполне успешно - с кем она встречается, неизвестно.
"Я сказала "да", - подписала снимок певица.
Экс-супруга актера Айдара Аскарбека недавно высказывалась о том, кого она видит будущим мужем - тогда Жаркынай Ханайым отметила, что не хочет связывать себя с человеком искусства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2101814-zharkynay-hanayym-skazala-da-pevica-vylozhila-foto-s-obruchalnym-kolcom/