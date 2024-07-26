"Вы же без зарплаты работаете": Нурлан Коянбаев получил бесплатный арбуз на базаре

Казахстанский актер, телеведущий и продюсер Нурлан Коянбаев опубликовал забавный ролик в своем Instagram-аккаунте. Продавщица дала ему арбуз и объяснила, почему не взяла с него денег, передает NUR.KZ.

Диалог продавщицы арбузов на базаре с известным актером позабавил Казнет:

- Сколько стоит арбуз?

- Вам бесплатно.

- Почему?

- Ну Вы же без зарплаты работаете.

Сначала Коянбаев немного опешил, а потом обнял женщину.

Судя по всему, так Нурлан Коянбаев решил обыграть критику на фоне его назначения в качестве советника акима Туркестанской области. Напомним, звезда франшизы "Бизнес по-казахски" был вынужден ответить недоброжелателям - тогда он подчеркнул, что на этой должности работает без заработной платы.

Мы также писали, что в свой день рождения актер приехал в родное село и показал дом детства.