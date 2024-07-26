"Вы же без зарплаты работаете": Нурлан Коянбаев получил бесплатный арбуз на базаре
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Казахстанский актер, телеведущий и продюсер Нурлан Коянбаев опубликовал забавный ролик в своем Instagram-аккаунте. Продавщица дала ему арбуз и объяснила, почему не взяла с него денег, передает NUR.KZ.
Диалог продавщицы арбузов на базаре с известным актером позабавил Казнет:
- Сколько стоит арбуз?
- Вам бесплатно.
- Почему?
- Ну Вы же без зарплаты работаете.
Сначала Коянбаев немного опешил, а потом обнял женщину.
Судя по всему, так Нурлан Коянбаев решил обыграть критику на фоне его назначения в качестве советника акима Туркестанской области. Напомним, звезда франшизы "Бизнес по-казахски" был вынужден ответить недоброжелателям - тогда он подчеркнул, что на этой должности работает без заработной платы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2140281-vy-zhe-bez-zarplaty-rabotaete-nurlan-koyanbaev-poluchil-besplatnyy-arbuz-na-bazare/