Улетевшие в Корею Фариза Тореали с мужем нашли место съемок культовой дорамы

Блогер-миллионник Фариза Тореали путешествует по Корее с супругом - спортсменом Дарханом Нортаевым. Сестра Торегали Тореали показала место, где снимали популярный сериал "Ва-банк", передает NUR.KZ.

Фариза призналась, что приехала на остров Чеджу-до специально и не пожалела - по мнению блогерши, это одно из самых красивых мест, которые она когда-либо посещала.

"Сюда можно добраться из Сеула за 1 час на самолете, а затем за 1,5 часа на машине до пляжа Сопджикодзи. Но это место стоит увидеть не только из-за сериала "Ва-банк", но и из-за уникальных пейзажей", - написала Тореали.

Фариза и Дархан запечатлелась на фоне дома из дорамы и рассказали о своей любви к корейским сериалам.

"Я думаю, что интерес большинства людей к Корее начался именно с этого знаменитого сериала - наверное, нет никого, кто не знал бы имена Ким Ин-ха и Мин Су-ен. Мы с Дарханом оба любим смотреть дорамы", - призналась Фариза.

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