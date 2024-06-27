Фариза Тореали удивила родителей необычным подарком

Казахстанская блогерша Фариза Тореали и ее супруг, спортсмен Дархан Нортаев, подарили родителям девушки поездку в Париж. Реакция на подарок попала на видео, передает NUR.KZ.

Свой день рождения накануне отметил отец семейства Тореали. Фариза и Дархан, которые сами недавно побывали в столице Франции, подарили родителям путевку в Париж.

Младшая сестра певца Торегали Тореали рассказала, что сподвигло ее сделать такой подарок отцу и матери.

"Я выросла, наблюдая за тяжелым трудом и добрыми намерениями своего отца, который делал все во благо семьи. Сколько бы мы не благодарили его, этого будет недостаточно. Он вырастил детей, а теперь является заботливым дедушкой.

Сегодня мы подарили отцу путевку в страну, в которую они всегда хотели попасть. С днем рождения, папа!" - написала Фариза.

"Папин подарок больше всего понравился маме", "Дай Всевышний и нам возможность когда-то так порадовать своих родителей", "Как здорово", "Поздравляем", - написали подписчики блога в комментариях.