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Али Окапов и Акерке Буркитбай провели румтур по вилле, в которой отдыхают во Вьетнаме (видео)

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Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/aliokapov

Знаменитая пара казахстанских артистов отдыхает во Вьетнаме - Али Окапов и Акерке Буркитбай показали подписчикам, как выглядит двухэтажная вилла, в которой они остановились, передает NUR.KZ.

"Непрофессиональный румтур от нас. Пусть всем вам тоже повезет так отдохнуть. На следующий раз поставили цель приехать сюда с мамами, братьями, сестрами - в общем, всей семьей", - подписали публикацию Акерке и Али.

Виллу сами звезды назвали "американской мечтой" - интерьер выполнен в светлых тонах. На первом этаже есть просторная кухня и гостиная, из которой можно выйти на задний дворик с личным бассейном.

На втором этаже расположены сразу три спальни с окнами в пол, из которых открывается красивый вид: в одной двуспальная кровать, в другой - две односпальные. Третья - мастер-спальня, внутри которой есть отдельный санузел, а также терраса с видом на пляж и бассейн.

Несколько дней назад Али Окапов отметил на этой вилле свой 33-й день рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2139672-ali-okapov-i-akerke-burkitbay-proveli-rumtur-po-ville-v-kotoroy-otdyhayut-vo-vetname-video/

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