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Али Окапов отпраздновал день рождения с женой во Вьетнаме (видео)

Опубликовано:

Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Али Окапову исполнилось 33 года - обладатель ордена "Құрмет" встретил день рождения во Вьетнаме с супругой - кобызисткой Акерке Буркитбай. Члены семьи поздравили артиста в соцсетях, передает NUR.KZ.

Али и Акерке отправились в отпуск - точкой назначения стал курорт во Вьетнаме. Артисты провели день рождения Окапова за кормлением жирафов в местном зоопарке.

Буркитбай поздравила знаменитого супруга, опубликовав теплые кадры с семейной фотосессии.

"С днем рождения, Али", - подписала публикацию Акерке, добавив эмодзи в форме сердечка.

В соцсетях родного брата поздравил Мади Рымбаев - он выложил архивную фотографию с Али из детства.

"Али, с днем рождения тебя", - написал он в Instagram-сторис.

Сторис Мади Рымбаева
Сторис Мади Рымбаева. Скрин: instagram.com/madirymbaev

Недавно Али Окапов представил новую версию своего 12-летнего хита и рассказал о съемках клипа с актрисой Аружан Джазильбековой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2138043-ali-okapov-otprazdnoval-den-rozhdeniya-s-zhenoy-vo-vetname-video/

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