Али Окапов отпраздновал день рождения с женой во Вьетнаме (видео)

Али Окапову исполнилось 33 года - обладатель ордена "Құрмет" встретил день рождения во Вьетнаме с супругой - кобызисткой Акерке Буркитбай. Члены семьи поздравили артиста в соцсетях, передает NUR.KZ.

Али и Акерке отправились в отпуск - точкой назначения стал курорт во Вьетнаме. Артисты провели день рождения Окапова за кормлением жирафов в местном зоопарке.

Буркитбай поздравила знаменитого супруга, опубликовав теплые кадры с семейной фотосессии.

"С днем рождения, Али", - подписала публикацию Акерке, добавив эмодзи в форме сердечка.

В соцсетях родного брата поздравил Мади Рымбаев - он выложил архивную фотографию с Али из детства.

"Али, с днем рождения тебя", - написал он в Instagram-сторис.

Сторис Мади Рымбаева. Скрин: instagram.com/madirymbaev

Недавно Али Окапов представил новую версию своего 12-летнего хита и рассказал о съемках клипа с актрисой Аружан Джазильбековой.