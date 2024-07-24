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Ерке Есмахан и RaiM отметили сразу два события в семейном кругу

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Пара казахстанских артистов - Ерке Есмахан и Райымбек Бактыгереев, известный как RaiM - отпраздновали сразу два семейных события посиделкой на открытом воздухе, передает NUR.KZ.

Сыну Ерке и RaiM Исламу исполнилось 8 месяцев - по этому случаю семейство заказало уже традиционный бенто-тортик.

Однако на этот раз сладкое угощение досталось не только малышу, но и его старшему брату Муслиму, который совсем недавно вернулся из лагеря в Великобритании.

"Парню, который хорошо погулял в Лондоне. Добро пожаловать, Муслим", - гласила надпись на торте.

Фотографии сыновей с их презентами Ерке опубликовала в Instagram-сторис.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Знаменитое семейство провело праздничный день под открытым небом - Ерке, Райым вместе с детьми отправились на пикник. Дополнительную атмосферу создал большой букет цветов и связка ярких шариков.

Уютное семейное фото Есмахан также выложила на своей страничке в соцсети.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Накануне Ерке Есмахан очаровала фанатов архивными фотографиями из столицы Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2139258-erke-esmahan-i-raim-otmetili-srazu-dva-sobytiya-v-semeynom-krugu/

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