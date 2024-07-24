Ерке Есмахан и RaiM отметили сразу два события в семейном кругу
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Пара казахстанских артистов - Ерке Есмахан и Райымбек Бактыгереев, известный как RaiM - отпраздновали сразу два семейных события посиделкой на открытом воздухе, передает NUR.KZ.
Сыну Ерке и RaiM Исламу исполнилось 8 месяцев - по этому случаю семейство заказало уже традиционный бенто-тортик.
Однако на этот раз сладкое угощение досталось не только малышу, но и его старшему брату Муслиму, который совсем недавно вернулся из лагеря в Великобритании.
"Парню, который хорошо погулял в Лондоне. Добро пожаловать, Муслим", - гласила надпись на торте.
Фотографии сыновей с их презентами Ерке опубликовала в Instagram-сторис.
Знаменитое семейство провело праздничный день под открытым небом - Ерке, Райым вместе с детьми отправились на пикник. Дополнительную атмосферу создал большой букет цветов и связка ярких шариков.
Уютное семейное фото Есмахан также выложила на своей страничке в соцсети.
Накануне Ерке Есмахан очаровала фанатов архивными фотографиями из столицы Франции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2139258-erke-esmahan-i-raim-otmetili-srazu-dva-sobytiya-v-semeynom-krugu/