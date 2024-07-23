Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Выглядишь прекрасно": Ерке Есмахан очаровала атмосферными фото из Парижа

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан решила показать поклонникам новые фотографии из Парижа. На одном из снимков можно увидеть супруга казахстанской исполнительницы - певца RaiM, передает NUR.KZ.

Вдохновившись французской атмосферой, Ерке сфотографировалась со свежими багетами.

На одной из фотографий рядом с Есмахан можно увидеть ее мужа - певца RaiM.

Ерке Есмахан и RaiM
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Под публикацией артистка поразмышляла о силе добрых слов.

"Доброе слово вернется к вам. Доброе слово успокоит твою душу. Добрые слова открывают путь вашим детям. Хорошие слова – это хорошая энергия. А в Интернете и так полно людей, которые пишут плохие слова обо всех", - отметила Ерке.

Снимки из Парижа высоко оценили поклонники.

"Каждая женщина заслуживает счастья", "Хороший человек всегда думает хорошо! Тот факт, что ты всегда красива, - доказательство хороших помыслов", "Выглядишь прекрасно", "Будьте счастливы всегда", - гласят комментарии.

Недавно Ерке Есмахан рассказала о трудностях в отношениях с RaiM до брака.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2138349-vyglyadish-prekrasno-erke-esmahan-ocharovala-atmosfernymi-foto-iz-parizha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie