"Выглядишь прекрасно": Ерке Есмахан очаровала атмосферными фото из Парижа

Ерке Есмахан решила показать поклонникам новые фотографии из Парижа. На одном из снимков можно увидеть супруга казахстанской исполнительницы - певца RaiM, передает NUR.KZ.

Вдохновившись французской атмосферой, Ерке сфотографировалась со свежими багетами.

На одной из фотографий рядом с Есмахан можно увидеть ее мужа - певца RaiM.

RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Под публикацией артистка поразмышляла о силе добрых слов.

"Доброе слово вернется к вам. Доброе слово успокоит твою душу. Добрые слова открывают путь вашим детям. Хорошие слова – это хорошая энергия. А в Интернете и так полно людей, которые пишут плохие слова обо всех", - отметила Ерке.

Снимки из Парижа высоко оценили поклонники.

"Каждая женщина заслуживает счастья", "Хороший человек всегда думает хорошо! Тот факт, что ты всегда красива, - доказательство хороших помыслов", "Выглядишь прекрасно", "Будьте счастливы всегда", - гласят комментарии.

Недавно Ерке Есмахан рассказала о трудностях в отношениях с RaiM до брака.