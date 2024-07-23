"Выглядишь прекрасно": Ерке Есмахан очаровала атмосферными фото из Парижа
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Ерке Есмахан решила показать поклонникам новые фотографии из Парижа. На одном из снимков можно увидеть супруга казахстанской исполнительницы - певца RaiM, передает NUR.KZ.
Вдохновившись французской атмосферой, Ерке сфотографировалась со свежими багетами.
На одной из фотографий рядом с Есмахан можно увидеть ее мужа - певца RaiM.
Под публикацией артистка поразмышляла о силе добрых слов.
"Доброе слово вернется к вам. Доброе слово успокоит твою душу. Добрые слова открывают путь вашим детям. Хорошие слова – это хорошая энергия. А в Интернете и так полно людей, которые пишут плохие слова обо всех", - отметила Ерке.
Снимки из Парижа высоко оценили поклонники.
"Каждая женщина заслуживает счастья", "Хороший человек всегда думает хорошо! Тот факт, что ты всегда красива, - доказательство хороших помыслов", "Выглядишь прекрасно", "Будьте счастливы всегда", - гласят комментарии.
Недавно Ерке Есмахан рассказала о трудностях в отношениях с RaiM до брака.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2138349-vyglyadish-prekrasno-erke-esmahan-ocharovala-atmosfernymi-foto-iz-parizha/