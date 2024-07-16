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"Рядом с ней был коротышкой": Али Окапов показал архивы со съемок клипа с Аружан Джазильбековой

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Али Окапов и Аружан Джазильбекова
Али Окапов и Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов выпустил новую версию одного из своих первых хитов "Кездесу", он показал кадры со съемок клипа и рассказал интересные факты, передает NUR.KZ.

Поклонники Окапова вновь увидели своего любимца 20-летним парнем на архивных фотографиях и видео со съемок клипа "Кездесу". Али также рассказал, как выбирали главную героиню для клипа - в конечном итоге, эта роль досталась актрисе Аружан Джазильбековой.

"12 лет назад эта песня была одной из первых в моем репертуаре. Но, помимо песни, особенным является и клип к ней. Когда мы искали героиню клипа, мы просто вбили в YouTube "Актрисы Казахстана", и вышел выпуск одной передачи, где были все молодые актрисы того времени.

В конце передачи режиссер спросил: "Ну что? С кем свяжемся?", и я ответил: "С ведущей программы". А вела ее Аружан. В итоге получился теплый и яркий клип "Кездесу", - рассказал Окапов.

Артист также поделился интересным фактом со съемок.

"Весь клип Аружан была на каблуках, но в сценах со мной приходилось снимать их, так как я рядом с ней был коротышкой", - признался Али.

12 лет спустя, Окапов вдохнул новую жизнь в старый хит - он представил ремейк композиции с новым звучанием. Оригинальная версия клипа, тем временем, набрала более 600 тысяч просмотров с момента релиза.

Недавно маленький сын Али Окапова удивил Казнет необычными познаниями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2134497-ryadom-s-ney-byl-korotyshkoy-ali-okapov-pokazal-arhivy-so-semok-klipa-s-aruzhan-dzhazilbekovoy/

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