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Аша Матай раскрыла свою формулу женского счастья

Опубликовано:

Аша Матай
Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса, телеведущая и певица Аша Матай поделилась с читательницами своего блога в Instagram, в чем, по ее мнению, состоит секрет женского счастья, передает NUR.KZ.

Аша Матай порадовала фолловеров в соцсети яркими фотографиями с праздника на фоне множества шаров. Актриса также поделилась личным секретом с подписчицами.

"Формула женского счастья: Для того, чтобы быть уверенной в себе, нужно любить как свою душу, так и свое тело. Ухаживайте за собой, не жалея для этого ничего! Ты - особенная", - обратилась Аша к прекрасной половине человечества.

"100 процентов", "Правильно говоришь, Аша", "Наконец-то ты сняла темные очки", "Огонь", "Молодец, дорогая, будь счастлива", - написали фолловеры в комментариях под постом.

Последние выходы в свет Аши Матай не обходились без крупных солнцезащитных очков - ее поклонники встречали образы дивы весьма прохладно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2136774-asha-matay-raskryla-svoyu-formulu-zhenskogo-schastya/

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