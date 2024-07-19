Аша Матай раскрыла свою формулу женского счастья

Казахстанская актриса, телеведущая и певица Аша Матай поделилась с читательницами своего блога в Instagram, в чем, по ее мнению, состоит секрет женского счастья, передает NUR.KZ.

Аша Матай порадовала фолловеров в соцсети яркими фотографиями с праздника на фоне множества шаров. Актриса также поделилась личным секретом с подписчицами.

"Формула женского счастья: Для того, чтобы быть уверенной в себе, нужно любить как свою душу, так и свое тело. Ухаживайте за собой, не жалея для этого ничего! Ты - особенная", - обратилась Аша к прекрасной половине человечества.

"100 процентов", "Правильно говоришь, Аша", "Наконец-то ты сняла темные очки", "Огонь", "Молодец, дорогая, будь счастлива", - написали фолловеры в комментариях под постом.

Последние выходы в свет Аши Матай не обходились без крупных солнцезащитных очков - ее поклонники встречали образы дивы весьма прохладно.