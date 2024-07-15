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"Переборщила": очередной образ Аши Матай подвергся критике в Сети

Опубликовано:

Аша Матай
Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса, телеведущая и певица Аша Матай продемонстрировала поклонникам новый образ, однако многие встретили его прохладно - всему виной необычные очки, передает NUR.KZ.

Аша выложила новую серию фотографий в своем Instagram-аккаунте. Городской образ состоял из черной футболки с необычными вырезами, светло-голубых джинс и черных ботильонов на высоком каблуке.

"Веном", - подписала публикацию артистка.

К слову, образ завершили крупные очки причудливой формы - именно они и вызвали большинство вопросов у подписчиков блога Аши. Тем не менее, многие расхвалили смелый аутфит.

"Огонь просто, ой-бай", "Эта девушка иногда в чем-то да перебарщивает - Аша, тебе больше идет простота", "Очки же не идут, неужели она не видит?", "Очень красиво, но не надевай больше эти очки", "Прекрасна", "Очки не очень", "Казахстанская Ким Кардашьян", - написали в комментариях под публикацией.

Не так давно критике подвергся вечерний образ Аши Матай - кстати, тоже из-за очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2134020-pereborshchila-ocherednoy-obraz-ashi-matay-podvergsya-kritike-v-seti/

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