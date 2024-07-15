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"Сын в порядке": мать Кайрата Нуртаса ответила всем, кто клевещет на ее семью

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova/

Гульзира Айдарбекова ответила тем, кто распространяет слухи о ее семье, используя нынешние обстоятельства. Мать и продюсер Кайрата Нуртаса разместила большой пост в Instagram, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова призналась, что помимо тех, кто поддерживал ее арестованного сына, есть и те, кто распространяет различные слухи о семье. Известный продюсер рассказала о тех, кто пытался опорочить звездное семейство, используя текущую ситуацию. Свой гнев по отношению к ним Айдарбекова выразила в Instagram.

"Слава Богу, самое главное, что мой сын в безопасности, спасибо! Вы — те, кто каждый день разделяет часть моей жизни, мои тайны, печали и радости. Но администраторы разных страничек меня удивляют - они публикуют разные фотографии на свои страницы и распространяют будоражащие общество слухи, чтобы словить хайп и увеличить количество подписчиков. А люди пишут комментарии, обсуждают, так и рождаются сплетни...

Куда мы катимся? Есть же огромное количество людей, которые верят в это и распространяют ложную информацию дальше. Вместо того, чтобы объединиться, мы поедаем друг друга и подшучиваем", - написала мать Кайрата Нуртаса и призвала не сплетничать и не радоваться чужим неприятностям.

Недавно Гульзира Айдарбекова показывала редкие детские фото Кайрата Нуртаса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2134356-syn-v-poryadke-mat-kayrata-nurtasa-otvetila-vsem-kto-kleveshchet-na-ee-semyu/

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