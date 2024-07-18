"Семья - это святое": Асель Сагатова показала детей в редком видео
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Асель Сагатова сняла оригинальный ролик с сыном и дочерью - пользователи Казнета, которые нечасто видят детей популярной казахстанской актрисы, были очарованы, передает NUR.KZ.
Асель и ее дети решили показать миру, как сильно они друг друга любят. На видео, которое появилось в Instagram-аккаунте актрисы, можно увидеть, как они втроем по очереди целуют друг друга в щечки во время летнего отдыха.
Как призналась звезда фильмов "Бишарашки" и "Моя любовь Айсулу", сын и дочь - ее главные вдохновители.
"Абсолютное счастье. И мои покосившиеся очки", - со смешком подписала публикацию Сагатова.
"Любовь и нежность", "Три сладуси", "Семья - это святое", "Это и есть счастье", "Такие сладкие дети", "Это лучшее", "Доча - копия", "Такие классные", - отметили поклонники творчества Асель.
Недавно Сагатова попозировала в необычном платье в столице Грузии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2135829-semya-eto-svyatoe-asel-sagatova-pokazala-detey-v-redkom-video/