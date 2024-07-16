"Принцесса": Асель Сагатова попозировала в необычном платье в Грузии

Во время поездки в Тбилиси Асель Сагатова провела фотосессию в роскошном платье с аппликацией белого кролика - снимки появились в соцсети казахстанской актрисы, передает NUR.KZ.

Отечественная актриса украсила собой пейзажи грузинской столицы. Асель сделала несколько атмосферных фотографий в Тбилиси в длинном белом платье с необычной аппликацией на груди в форме кролика. Изысканные драгоценности на ушах, шее и руках звезды дополнили образ.

"Следую за белым кроликом", - написала Сагатова в Instagram.

Элегантный образ популярной кинозвезды не оставил равнодушными преданных фанатов ее творчества.

"Вау", "Красотка", "Шикарная", "Принцесса Асель", "Асель, как всегда - шик, блеск, красота", "Сказочная", "Роскошь да и только", "Лесная фея", "Говорят, красота временна, но ваша - вечна", - написали восхищенные комментаторы.

Совсем недавно Асель Сагатова восхитила подписчиков своего блога атмосферным видео с отдыха.