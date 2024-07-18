"Ты счастливая": Жулдыз Абдукаримова очаровала атмосферными фото из Барселоны

Улетевшая в Испанию Жулдыз Абдукаримова запечатлелась в стенах местных соборов и замков - фотографии актрисы вызвали восторг у сотен подписчиков ее блога в соцсети, передает NUR.KZ.

Жена Кайрата Нуртаса с пользой проводит время в Барселоне - Жулдыз активно посещает главные достопримечательности крупного испанского города и не перестает восхищаться увиденным.

"Еще один день, проведенный в Барселоне. Мы не только гуляем, но и получаем массу новых знаний и полезной информации", - поделилась Абдукаримова.

"Жулдыз, ты счастливая", "Ничего не сравнится с путешествиями по миру и познанием культуры", "Необыкновенно красивая, грациозная, самая элегантная мамочка, образец женственности, интеллигентности и вкуса. Само совершенство, какая же потрясающая", "Самая красивая принцесса мира", - написали фанаты в комментариях.

В перерывах между познавательными экскурсиями Жулдыз успевает прогуливаться по улочкам Испании и демонстрировать эффектные наряды.