"Как девочка": Жулдыз Абдукаримова прогулялась по Испании в эффектных нарядах

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова продолжает путешествие по Испании - жена Кайрата Нуртаса прогулялась по улицам Барселоны и выложила атмосферное видео, передает NUR.KZ.

На кадрах можно увидеть актрису в двух нарядах - в двойке, состоящей из рубашки и коротких шорт, а также в легком зеленом платье.

Под видео Жулдыз оставила загадочное послание.

"Если Аллах дает болезнь, он дает лекарство. Если он дает трудности, то вместе с ними даст и пути решения. Он никогда не возлагает на плечи своего слуги ношу, которую тот не сможет нести сам", - написала Абдукаримова.

Поклонники обсудили увиденное в комментариях.

"Под 40 лет одеваться как девочка? Или стиль своих дочерей?", "Прекрасно выглядите, как девочка! Не скажешь, что мама четверых детей! Только вперед", "Очень красиво! Пусть завидуют - Вам все идет", "Какое всем дело до ее одежды? Надевает то, что нравится", - гласят комментарии.

Мы также писали, что Жулдыз Абдукаримова прервала молчание по поводу ситуации с ее мужем Кайратом Нуртасом.