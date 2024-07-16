"Самая прекрасная": Димаш трогательно поздравил маму с днем рождения в соцсети

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал в своем Instagram-аккаунте поздравление с днем рождения его матери Светланы Айтбаевой, передает NUR.KZ.

Светлане Айтбаевой, артистке филармонии, матери популярного казахстанского артиста, исполнился 51 год. По этому случаю Димаш опубликовал в Instagram-сторис ее фотографию, которую сопроводил теплыми словами поздравления.

"С днем рождения самую прекрасную женщину в мире. Я очень тебя люблю", – обратился к матери певец, снабдив публикацию тремя красными "сердечками".

Сторис Димаша Кудайбергена. Скрин: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Недавно Димаш Кудайберген выступил на фестивале в Сербии вместе с турецким диджеем Бураком Йетером – тот назвал казахстанца "лучшим голосом мира".

Кроме этого, народный артист Казахстана объявил, что даст сольный концерт в Астане в рамках своего мирового турне.