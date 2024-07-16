"Самая прекрасная": Димаш трогательно поздравил маму с днем рождения в соцсети
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Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал в своем Instagram-аккаунте поздравление с днем рождения его матери Светланы Айтбаевой, передает NUR.KZ.
Светлане Айтбаевой, артистке филармонии, матери популярного казахстанского артиста, исполнился 51 год. По этому случаю Димаш опубликовал в Instagram-сторис ее фотографию, которую сопроводил теплыми словами поздравления.
"С днем рождения самую прекрасную женщину в мире. Я очень тебя люблю", – обратился к матери певец, снабдив публикацию тремя красными "сердечками".
Недавно Димаш Кудайберген выступил на фестивале в Сербии вместе с турецким диджеем Бураком Йетером – тот назвал казахстанца "лучшим голосом мира".
Кроме этого, народный артист Казахстана объявил, что даст сольный концерт в Астане в рамках своего мирового турне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2134656-samaya-prekrasnaya-dimash-trogatelno-pozdravil-mamu-s-dnem-rozhdeniya-v-socseti/