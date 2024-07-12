"Какая талия": Анна Данченко прогулялась по Алматы в стильном наряде
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Казахстанская телеведущая Анна Данченко, свободно владеющая казахским языком, опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии, которые обсудили пользователи Сети, передает NUR.KZ.
Данченко отправилась на прогулку по солнечной южной столице, надев стильный аутфит. Телеведущая запечатлелась в оверсайз-рубашке с поясом и длинной белой юбке. Серия фотографий украсила страницу Анны в соцсети на радость более 900 тысяч подписчиков.
"Алматы. Лето. Эфир", - подписала публикацию телезвезда.
"Какая талия", "Красота", "Отлично! Она знает, что надевать - ей все идет", "Образ примерной казахской девушки", "Великолепно выглядите", "Как всегда прекрасны", "Какая красота, какая нежность", - написали восхищенные подписчики блога казахоязычной ведущей.
Не так давно Анна Данченко в наряде в национальном стиле изумила пользователей соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2133153-kakaya-taliya-anna-danchenko-progulyalas-po-almaty-v-stilnom-naryade/