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"То встречались, то расставались": Ерке Есмахан о трудностях в отношениях с RaiM до брака

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан ответила на вопросы поклонников в Instagram - певица рассказала, кто отвечает за заработок в ее семье, а также раскрыла, какие из ее песен посвящены RaiM, передает NUR.KZ.

По словам исполнительницы, она перестала зарабатывать, как только вышла замуж за певца Райымбека Бактыгереева, известного как RaiM.

"Добытчик в нашем доме - муж. Он и распоряжается всеми деньгами. Это ведь его обязанность - нас обеспечивать, поэтому я только трачу. Пусть Всевышний благословит тебя, Райым! После Парижа я часто его благодарю", - рассказала Ерке.

Отвечая на вопрос о песнях, посвященных супругу, Есмахан вспомнила период их отношений до замужества - артистка призналась, что путь к семейной жизни был весьма тернистым.

"Мы то встречались, то расставались. Бывало, расходились насовсем, но потом сходились, и чувства вспыхивали с новой силой. Не зная, что нас ждет, в 2019 году я посвятила ему песню "1001 күн".

После этого мы год не виделись, не встречались, поставили точку. И пока мы жили своими жизнями, я посвятила ему песню "Аққу". Но в 2023 году я вышла за Райыма замуж, и теперь рожаю ему детей", - заключила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2133939-to-vstrechalis-to-rasstavalis-erke-esmahan-o-trudnostyah-v-otnosheniyah-s-raim-do-braka/

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