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Эзотерика

Улетевшая в Париж Ерке Есмахан рассказала об их с RaiM традиции в поездках

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан и RaiM продолжили делиться кадрами их времяпрепровождения в столице Франции - певица поведала, что они с супругом обязательно делают каждую поездку, передает NUR.KZ.

Одной из первых остановок нового дня пребывания в Париже для Ерке и Райыма стал книжный магазин под открытым небом.

"Французы очень любят читать книги", - подметила Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

После этого пара успела перекусить в уютном летнем кафе при отеле, а также заглянуть в магазин, торгующий винтажными виниловыми пластинками.

"Вы уже, наверное, знаете, что у нас есть традиция - привозить на память виниловые пластинки из разных стран, в которых мы бываем", - рассказала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, накануне Ерке Есмахан и RaiM улетели в Париж без детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2124168-uletevshaya-v-parizh-erke-esmahan-rasskazala-ob-ih-s-raim-tradicii-v-poezdkah/

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