Улетевшая в Париж Ерке Есмахан рассказала об их с RaiM традиции в поездках

Ерке Есмахан и RaiM продолжили делиться кадрами их времяпрепровождения в столице Франции - певица поведала, что они с супругом обязательно делают каждую поездку, передает NUR.KZ.

Одной из первых остановок нового дня пребывания в Париже для Ерке и Райыма стал книжный магазин под открытым небом.

"Французы очень любят читать книги", - подметила Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

После этого пара успела перекусить в уютном летнем кафе при отеле, а также заглянуть в магазин, торгующий винтажными виниловыми пластинками.

"Вы уже, наверное, знаете, что у нас есть традиция - привозить на память виниловые пластинки из разных стран, в которых мы бываем", - рассказала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, накануне Ерке Есмахан и RaiM улетели в Париж без детей.