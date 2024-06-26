Улетевшая в Париж Ерке Есмахан рассказала об их с RaiM традиции в поездках
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Ерке Есмахан и RaiM продолжили делиться кадрами их времяпрепровождения в столице Франции - певица поведала, что они с супругом обязательно делают каждую поездку, передает NUR.KZ.
Одной из первых остановок нового дня пребывания в Париже для Ерке и Райыма стал книжный магазин под открытым небом.
"Французы очень любят читать книги", - подметила Есмахан.
После этого пара успела перекусить в уютном летнем кафе при отеле, а также заглянуть в магазин, торгующий винтажными виниловыми пластинками.
"Вы уже, наверное, знаете, что у нас есть традиция - привозить на память виниловые пластинки из разных стран, в которых мы бываем", - рассказала Ерке.
Напомним, накануне Ерке Есмахан и RaiM улетели в Париж без детей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2124168-uletevshaya-v-parizh-erke-esmahan-rasskazala-ob-ih-s-raim-tradicii-v-poezdkah/