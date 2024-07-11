Лобода опубликовала редкую фотографию родителей

Светлана Лобода поздравила отца с днем рождения в соцсети Instagram. Популярная украинская исполнительница впервые за долгое время опубликовала фотографию родителей, передает NUR.KZ.

Сергей Лобода, отец известной певицы, сегодня отмечает свой день рождения. В честь этого события Светлана решила показать своих родителей поклонникам в соцсети, чего она практически никогда не делает.

На фотографии Сергей и Наталья прогуливаются по берегу моря. Мама певицы держит супруга под руку, другой рукой придерживая платок на голове. Именинник же шагает с тросточкой в руках.

"С днем рождения, папуля. Будь здоров и живи долго. Береги себя", - обратилась к отцу знаменитая дочь.

Сторис Светланы Лободы. Скрин: instagram.com/lobodaofficial

Недавно Лобода станцевала на сольном концерте со сломанной рукой - видео она опубликовала в соцсетях.