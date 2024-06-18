"Не остановит ничто": Лобода станцевала со сломанной рукой на концерте (видео)

Украинская поп-дива Светлана Лобода сломала руку, однако это не помешало ей устроить шоу и танцевать, несмотря на травму - видео артистка выложила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

По рассказам Лободы, за два дня до концерта она снимала новый клип и имела неосторожность сломать руку.

"Ваша птичка немножко ранена, но, надеюсь, ненадолго! У меня был день, чтобы убедить команду и семью, что тур отменять не будем. И развести программу с одной рукой... левой.

И уже вчера состоялся первый концерт европейского тура! Было феерично! И это уже наша с вами история. Спасибо вам за поддержку. Очень ценю", - обратилась к поклонникам артистка.

Поклонники пожелали исполнительнице хита "Твои глаза" скорейшего выздоровления и расхвалили ее силу воли.

"Артист с травмой выступает. Самая крутая певица, у нее мирового уровня шоу. Такая мощная и сильная. Светлана, Вы реально трудоголик! Восстановления Вам скорейшего", "Артистка, которую не остановит ничто! Вот что значит любовь к своему любимому делу. Берегите себя, Вы у нас одна", "Мы восхищаемся силой Вашего духа! Пусть рука скорее заживет", - написали они в комментариях.

Недавно Лобода дала концерт в Казахстане, после которого призналась в любви жителям нашей страны.