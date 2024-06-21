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Данияр Хизметов и Жания Джуринская устроили сюрприз маленькой дочери

Опубликовано:

Данияр Хизметов и Жания Джуринская
Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанские актеры Данияр Хизметов и Жания Джуринская поздравили свою маленькую дочь с днем рождения. Видео они разместили в соцсети и умилили подписчиков, передает NUR.KZ.

Жания и Данияр устроили сюрприз маленькой имениннице - они вынесли торт с зажженными свечами, спели традиционную Happy Birthday и попросили малышку задуть свечи.

"А ведь мы просто с тобой сходили в кино. А теперь мы семья и у нас двое детей. С чего у вас началось? P. s.: доча, откуда ты знаешь как задувать свечи?" - написала Жания под видео.

Асель Садвакасова, Адиль Лиян и другие представители шоу-бизнеса поздравили их дочь с днем рождения. Свои теплые пожелания в комментариях написали и другие подписчики.

"Пусть растет вам на радость", "Какая она у вас сладкая", "Хорошая пара, молодцы", "Поздравляем вашу доченьку с днем рождения, счастливого детства", - отметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2121882-daniyar-hizmetov-i-zhaniya-dzhurinskaya-ustroili-syurpriz-malenkoy-docheri-video/

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