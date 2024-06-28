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"Богом данный подарок": Фариза Ескермес рассказала о знакомстве с женихом (видео)

Опубликовано:

Фариза Ескермес с возлюбленным
Фариза Ескермес с возлюбленным. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Звезда сериалов "Мошенники" и "Рауза" Фариза Ескермес дала интервью Тимуру Балымбетову, в котором раскрыла подробности своих отношений с женихом, включая историю знакомства, передает NUR.KZ.

После неудачных отношений Фариза точно знала, чего хочет, и понимала, чего больше никогда не позволит мужчине. Поэтому, знакомясь с парнем, за которого она собирается замуж, актриса с самого начала расставила точки над "и".

"Я ему сказала: "Андрей, очень приятно, меня зовут Фариза, и у меня есть цели, мечты, принципы и ценности. Я должна сниматься в кино, а кино - это знаешь, что такое? Это командировки, ночные смены, перелеты в разные города и страны, это режим такой непонятный. И это на всю жизнь".

Он так посмотрел на меня и говорит: "А в чем проблема? Почему ты все это озвучиваешь? Делай, это же твоя мечта", - вспоминает Ескермес.

По словам актрисы, реакция молодого человека на ее заявления ее обескуражила, потому что раньше в отношениях ей запрещали сниматься в кино.

"Андрей - это богом данный подарок", - заключила Фариза.

Недавно Фариза Ескермес очаровала фанатов летним образом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2125389-bogom-dannyy-podarok-fariza-eskermes-rasskazala-o-znakomstve-s-zhenihom-video/

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