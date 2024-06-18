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"Воздушная": звезда сериала "Мошенники" в новом летнем образе очаровала фанатов

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники", Фариза Ескермес появилась в новом образе и вновь покорила сердца фанатов. Новые фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Нарядное зеленое платье в пол, белая сумочка, распущенные волосы и неизменная улыбка, украшающая любой образ, минимум макияжа и украшений - Фариза Ескермес вновь очаровала своих верных поклонников в Instagram.

"В последнее время у меня в плейлисте одни восточные песни… Есть в них какая-то загадочность, и, кстати, как вам мой наряд? Влюблена в зеленый цвет! Сходила в нем на интересную съемку, где я очень переживала. Скоро расскажем", - написала она.

"Восхитительно выглядишь", "Где приобрели платье?", "Явно ваш цвет", "Воздушная", "Куколка", "Какая вы красивая", - заявили фанаты.

Недавно Фариза Ескермес примерила элегантные образы для новой роли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2119278-vozdushnaya-zvezda-seriala-moshenniki-v-novom-letnem-obraze-ocharovala-fanatov/

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