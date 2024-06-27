"Боялась за них": Жулдыз Абдукаримова о том, как прошла поездка ее родителей в Мекку
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Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова сообщила, что ее родители совершили паломничество в Мекку. По ее словам, поездка прошла нелегко, передает NUR.KZ.
Актриса поделилась радостной новостью и фотографиями довольных родителей, которые осуществили главную мусульманскую мечту. Жулдыз призналась, что их путешествие стоило ей множества переживаний.
"Перед тем, как отправить родителей на месяц, я боялась за них. Погода, дорога, выдержат ли они столько ходить пешком? Не подведет ли их здоровье?" - поделилась Абдукаримова.
Так и получилось - по ее словам, поездка была нелегкой.
"Вы, наверное, видели в новостях, что происходило? Множество людей погибло из-за сильной жары. Именно в те дни мои родители были в той стороне, иногда не было связи. Не передать словами, как сложно быть в неведении", - призналась супруга Кайрата Нуртаса.
Недавно попавшая в больницу Жулдыз Абдукаримова сделала признание в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2125170-boyalas-za-nih-zhuldyz-abdukarimova-o-tom-kak-proshla-poezdka-ee-roditeley-v-mekku/