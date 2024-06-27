"Боялась за них": Жулдыз Абдукаримова о том, как прошла поездка ее родителей в Мекку

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова сообщила, что ее родители совершили паломничество в Мекку. По ее словам, поездка прошла нелегко, передает NUR.KZ.

Актриса поделилась радостной новостью и фотографиями довольных родителей, которые осуществили главную мусульманскую мечту. Жулдыз призналась, что их путешествие стоило ей множества переживаний.

"Перед тем, как отправить родителей на месяц, я боялась за них. Погода, дорога, выдержат ли они столько ходить пешком? Не подведет ли их здоровье?" - поделилась Абдукаримова.

Так и получилось - по ее словам, поездка была нелегкой.

"Вы, наверное, видели в новостях, что происходило? Множество людей погибло из-за сильной жары. Именно в те дни мои родители были в той стороне, иногда не было связи. Не передать словами, как сложно быть в неведении", - призналась супруга Кайрата Нуртаса.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Недавно попавшая в больницу Жулдыз Абдукаримова сделала признание в Сети.