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"Нашли друг друга": Подольская посвятила пост Преснякову и растрогала Сеть

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Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская посвятила трогательный пост любимому мужу - известному исполнителю, композитору и аранжировщику Владимиру Преснякову, передает NUR.KZ.

"Сегодня ровно 19 лет со дня нашего знакомства. И я до сих пор не знаю, что я такого хорошего сделала в прошлых жизнях, что меня наградили моим мужем", - написала Наталья.

Растроганные подписчики пожелали паре счастья и долгой совместной жизни.

"Очень гармоничная пара, вы настолько тонко друг друга дополняете. Совет да любовь на всю жизнь!", "Кому больше повезло? Я думаю, ему", "Чудесная пара", "Вы нашли друг друга, оба талантливые, добрые люди", "Это судьба, двое из разных городов и стран", "Счастья вашей прекрасной семье", - прокомментировали в Сети.

Напомним, в мае Наталья Подольская отметила 42-летие и выложила фото в белье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2124819-nashli-drug-druga-podolskaya-posvyatila-post-presnyakovu-i-rastrogala-set/

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