"Смело лечу в свои 42": именинница Наталья Подольская выложила фото в белье

Певица Наталья Подольская отмечает свой 42-й день рождения. В честь этого события она показала поклонникам кадры в белье с фотосессии в ковбойском стиле, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Поздно" продолжает гордо демонстрировать свою подтянутую фигуру. В новой фотосессии Наталья решила совместить свойственную ей нежность с ковбойской дерзостью. Итоговый образ получился необычным.

"С чувством окрыленности и по-ковбойски смело лечу в свои 42", - подписала публикацию Подольская.

С днем рождения артистку поздравили коллеги по цеху - певицы Валерия, Алсу и Слава, актриса Лиза Арзамасова и исполнитель Сергей Лазарев. Поклонники творчества Подольской выразили свое восхищение и также написали добрые слова в комментариях.

"Наталья, очень уважаю Вас, Вы потрясающая. Оставайтесь самой собой", "Потрясающе выглядите, не знала ваш возраст, удивили", "Шикарная фигура у талантливой именинницы! С днем рождения", "Сияй, люби, твори! Ты прекрасна!", "Вы прекрасны и выглядите максимум на 25", - отметили подписчики блога именинницы.