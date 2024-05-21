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"Смело лечу в свои 42": именинница Наталья Подольская выложила фото в белье

Опубликовано:

Наталья Подольская
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская отмечает свой 42-й день рождения. В честь этого события она показала поклонникам кадры в белье с фотосессии в ковбойском стиле, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Поздно" продолжает гордо демонстрировать свою подтянутую фигуру. В новой фотосессии Наталья решила совместить свойственную ей нежность с ковбойской дерзостью. Итоговый образ получился необычным.

"С чувством окрыленности и по-ковбойски смело лечу в свои 42", - подписала публикацию Подольская.

С днем рождения артистку поздравили коллеги по цеху - певицы Валерия, Алсу и Слава, актриса Лиза Арзамасова и исполнитель Сергей Лазарев. Поклонники творчества Подольской выразили свое восхищение и также написали добрые слова в комментариях.

"Наталья, очень уважаю Вас, Вы потрясающая. Оставайтесь самой собой", "Потрясающе выглядите, не знала ваш возраст, удивили", "Шикарная фигура у талантливой именинницы! С днем рождения", "Сияй, люби, твори! Ты прекрасна!", "Вы прекрасны и выглядите максимум на 25", - отметили подписчики блога именинницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2104452-smelo-lechu-v-svoi-42-imeninnica-natalya-podolskaya-vylozhila-foto-v-bele/

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