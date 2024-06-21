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"Меня сглазили": Молдир Ауелбековой понадобилась скорая помощь в дороге

Опубликовано:

Певица, актриса и продюсер Молдир Ауелбекова
Певица, актриса и продюсер Молдир Ауелбекова: Instagram.com / moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова пожаловалась на состояние здоровья. Исполнительнице понадобилась скорая помощь, когда ей стало плохо в дороге, передает NUR.KZ.

Певице понадобилась экстренная медицинская помощь. Молдир показала в своем сторис, как ей вызвали карету скорой помощи, когда ей стало плохо в машине. Уже будучи дома певица продолжила лечение.

Сторис Молдир Ауелбековой
Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

"4 утра. Капаюсь в домашних условиях. Папочка пришел из аптеки. Папа, меня сглазили", - слышен голос Модир за кадром на видео.

Однако певице нужно было приступать к работе. Спустя время она уже находилась на борту самолета.

"Голос стал низким и хриплым. Говорю же, меня сглазили", - прокомментировала Молдир.

Недавно Молдир Ауелбекова рассказала, кому посвятила новую песню.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2121483-menya-sglazili-moldir-auelbekovoy-ponadobilas-skoraya-pomoshch-v-doroge/

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