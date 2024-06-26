"Каждая из келин - это продолжение моей жизни": мама Кайрата Нуртаса об отношениях с Жулдыз

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова ответила в соцсети на критику их взаимоотношений со старшей келин - актрисой Жулдыз Абдукаримовой, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова тепло поздравила в Instagram маму своей второй невестки с днем рождения. Она расхвалила характер своей келин Айгерим и поблагодарила сватью за то, что женщина достойно воспитала дочь.

Многие восхитились их взаимоотношениям с родителями невестки, другие же начали заявлять, что якобы мама Кайрата Нуртаса не так внимательна к старшей келин, как к другим.

А одна из подписчиц обвинила Айдарбекову в том, что Кайрат и его супруга якобы охладели друг к другу из-за нее. Продюсер не стала молчать на такие обвинения.

"Вы что же, слышали от нее самой, что я совершила какую-то подлость? Почему вы так говорите, словно близко общаетесь с нами и знаете, что происходит в нашей семье?!

Если вина моя в том, что я все делала ради своих сыновей, то продолжайте распространять сплетни. Сколько бы вы ни пытались рассорить моих келин и задеть меня побольнее, я не из тех женщин, кто будет открывать свою душу и плакаться.

Каждая из моих келин - это продолжение моей жизни, они продолжают наш род", - заявила она.

Недавно попавшая в больницу Жулдыз Абдукаримова сделала признание в соцсети. Актриса заявила, что ее выбор - это молчание.