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"Были бы все семьи такими": Ерке Есмахан и RaiM восхитили семейными фото с детьми

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

С момента рождения младшего сына Ерке Есмахан и Райымбека Бактыгереева, известного как RaiM, прошло семь месяцев - казахстанские исполнители устроили необычный семейный фотосет, передает NUR.KZ.

Ерке и RaiM отмечают особенную дату их сына Ислама уютной домашней фотосессией. Исполнительница хита "Қайда?" позировала в нежном светлом платье, фартуке и с платком на голове рядом с супругом и двумя детьми, которые, в свою очередь, были одеты в белое.

"Семья. Исламу сегодня 7 месяцев. Малыш, появившийся на свет благодаря любви. Бесконечно благодарна Всевышнему. Пусть каждый дом будет полон благополучия, счастья и богатства. Пусть добро вернется всем вам", - подписала публикацию Ерке.

Подписчики выразили свое восхищение и поздравили семью.

"Радуюсь, когда вижу счастье и благополучие Ерке и Райыма. Вот бы все семьи были такими и так заботились друг о друге", "Райым стал красавчиком рядом с Ерке", "Малыш, поздравляем с важной датой", "Даже стол и посуда - отдельный мир. Божественно", "Дети такие сладкие, ни один аромат мира не сравнится с запахом ребенка", "Семья, жизнью которой интересуются и завидуют", - написали поклонники.

Недавно Ерке Есмахан очаровала Казнет новым образом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2122668-byli-by-vse-semi-takimi-erke-esmahan-i-raim-voshitili-semeynymi-foto-s-detmi/

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