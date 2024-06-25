"Копия отца": сын Асылхана Толепова умилил пародией на фильм "Каратэ-пацан"
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Алпамыс, сын звезды фильма "Жаужүрек мың бала" Асылхана Толепова, удивил Казнет, точно повторив движения главного героя картины "Каратэ-пацан", передает NUR.KZ.
Маленький Алпамыс растет "каратэ-пацаном" - мальчику, судя по всему, очень нравится известный американский фильм, главную роль в котором исполнил сын Уилла Смита Джейден.
На видео, которое опубликовал казахстанский актер, видно, как его сын, не глядя на экран, в точности повторяет все боевые движения, которые Джейден Смит делал в фильме.
Подписчики блога Толепова в Instagram отметили, как сильно его сын похож на него.
"Алпамыс - копия отца. Да убережет Всевышний от сглаза! Пусть его будущее будет таким же светлым, как и у Асылхана", "Маленькая копия Асылхана", "По Алпамысу и без ДНК-теста можно понять, чей он сын", - написали в комментариях.
Недавно Асылхан Толепов примерил свой костюм из фильма "Жаужүрек мың бала" - через 14 лет после выхода картины.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2123352-kopiya-otca-syn-asylhana-tolepova-umilil-parodiey-na-film-karate-pacan/