14 лет спустя: Асылхан Толепов примерил костюм Сартая из фильма "Жаужүрек мың бала"
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Казахстанский актер Асылхан Толепов снова вошел в образ Сартай батыра, чью роль сыграл в исторической картине "Жаужүрек мың бала" 14 лет назад. Видео он опубликовал в Instagram, передает NUR.KZ.
Асылхан Толепов вновь примерил костюм, который носил, исполняя одну из самых узнаваемых ролей в своей актерской карьере. 14 лет спустя он влез в доспехи Сартай батыра, главного героя исторической драмы "Жаужүрек мың бала". Улыбка не сходила с лица кинозвезды.
"Смотрите: все тот же чапан, тот же пояс - все, как и 14 лет назад", - рассказал Толепов, демонстрируя аутфит на камеру со всех сторон.
Поклонники отметили, что Асылхан за эти годы совсем не изменился.
"Прошло уже 14 лет?", "Даже если и прошло 14 лет, наш Сартай все тот же", "Вы что, во льдах живете? Лицо все то же", "Не изменился", "Я до сих пор пересматриваю "Жаужүрек мың бала", - написали в комментариях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2091854-14-let-spustya-asylhan-tolepov-primeril-kostyum-sartaya-iz-filma-zhauzh-rek-my-bala/