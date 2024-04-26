14 лет спустя: Асылхан Толепов примерил костюм Сартая из фильма "Жаужүрек мың бала"

Казахстанский актер Асылхан Толепов снова вошел в образ Сартай батыра, чью роль сыграл в исторической картине "Жаужүрек мың бала" 14 лет назад. Видео он опубликовал в Instagram, передает NUR.KZ.

Асылхан Толепов вновь примерил костюм, который носил, исполняя одну из самых узнаваемых ролей в своей актерской карьере. 14 лет спустя он влез в доспехи Сартай батыра, главного героя исторической драмы "Жаужүрек мың бала". Улыбка не сходила с лица кинозвезды.

"Смотрите: все тот же чапан, тот же пояс - все, как и 14 лет назад", - рассказал Толепов, демонстрируя аутфит на камеру со всех сторон.

Поклонники отметили, что Асылхан за эти годы совсем не изменился.

"Прошло уже 14 лет?", "Даже если и прошло 14 лет, наш Сартай все тот же", "Вы что, во льдах живете? Лицо все то же", "Не изменился", "Я до сих пор пересматриваю "Жаужүрек мың бала", - написали в комментариях.