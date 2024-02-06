"Я буду мамой двух ангелочков": Лейла Райымбек сообщила о скором пополнении в семье

Казахстанская модель и блогер Лейла Райымбек сообщила, что скоро станет мамой во второй раз. Она также выложила теплые семейные фото с мужем и дочерью, передает NUR.KZ.

"Я буду мамой двух ангелочков. Вы представляете?" - написала она, разместив семейные фото в ленте Instagram. На кадрах уже заметен ее округлившийся живот.

"Поздравляю! Ты большая умничка! Легкой беременности", "Как вы с мужем похожи", "Теплые, красивые фото", "Счастье", "Легкой беременности и родов", - отреагировали подписчики.

Блогер поблагодарила всех за теплые поздравления.

"Так рада поделиться этой новостью с вами. Многие догадывались, многие видели в городе и поздравляли, а также многие совершенно не подозревали. Спасибо всем, ребята!" - отметила Лейла.

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