Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я буду мамой двух ангелочков": Лейла Райымбек сообщила о скором пополнении в семье

Опубликовано:

Лейла Райымбек
Лейла Райымбек. Фото: instagram.com/leila.raimbek

Казахстанская модель и блогер Лейла Райымбек сообщила, что скоро станет мамой во второй раз. Она также выложила теплые семейные фото с мужем и дочерью, передает NUR.KZ.

"Я буду мамой двух ангелочков. Вы представляете?" - написала она, разместив семейные фото в ленте Instagram. На кадрах уже заметен ее округлившийся живот.

"Поздравляю! Ты большая умничка! Легкой беременности", "Как вы с мужем похожи", "Теплые, красивые фото", "Счастье", "Легкой беременности и родов", - отреагировали подписчики.

Блогер поблагодарила всех за теплые поздравления.

"Так рада поделиться этой новостью с вами. Многие догадывались, многие видели в городе и поздравляли, а также многие совершенно не подозревали. Спасибо всем, ребята!" - отметила Лейла.

Мы писали также, что Лейла Райымбек в платье с открытой спиной впечатлила фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059441-ya-budu-mamoy-dvuh-angelochkov-leyla-rayymbek-soobschila-o-skorom-popolnenii-v-seme/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.