"Я буду мамой двух ангелочков": Лейла Райымбек сообщила о скором пополнении в семье
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Казахстанская модель и блогер Лейла Райымбек сообщила, что скоро станет мамой во второй раз. Она также выложила теплые семейные фото с мужем и дочерью, передает NUR.KZ.
"Я буду мамой двух ангелочков. Вы представляете?" - написала она, разместив семейные фото в ленте Instagram. На кадрах уже заметен ее округлившийся живот.
"Поздравляю! Ты большая умничка! Легкой беременности", "Как вы с мужем похожи", "Теплые, красивые фото", "Счастье", "Легкой беременности и родов", - отреагировали подписчики.
Блогер поблагодарила всех за теплые поздравления.
"Так рада поделиться этой новостью с вами. Многие догадывались, многие видели в городе и поздравляли, а также многие совершенно не подозревали. Спасибо всем, ребята!" - отметила Лейла.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059441-ya-budu-mamoy-dvuh-angelochkov-leyla-rayymbek-soobschila-o-skorom-popolnenii-v-seme/