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"Не судьба": Балжан Бидаш высказалась о разводе с Жаханом Утаргалиевым

Опубликовано:

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш
Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/zhahan_utargaliyev

В Instagram-рубрике "Вопрос-ответ" казахстанская исполнительница Балжан Бидаш решила поставить точку в теме развода с актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым, передает NUR.KZ.

Одна из поклонниц задала Балжан вопрос о том, как ей удалось стать "дерзкой после развода", отметив, что раньше она была мягче. Исполнительница хита "DORAMA" призналась, что эта тема ей порядком надоела.

"Друзья, если честно, я от этих вопросов устала. Давайте сегодня поставим точку. Никто не думает, что разведется, когда вступает в брак. Все думают, что до самого конца будут счастливы с этим человеком. Не судьба. Отношения прекращаются в нужный момент. Развод никому не дается легко. В депрессии слепнешь. Дом кажется темным. Морально мне было нелегко. К психологам не обращалась", - призналась Бидаш.

По словам экс-солистки "КешYOU", она составила план на будущее, чтобы вытащить себя из тяжелого морального состояния, устремив основной фокус на работу.

"Я начала зарабатывать. Пошла на бизнес-тренинги, чтобы встать на ноги. В то время бизнес-тренер своими советами вдохновил меня двигаться вперед. Я не знаю, читает этот человек или нет, но я хочу поблагодарить его. В такие моменты важно иметь близких людей, людей, которые дадут тебе правильный совет, направят тебя и поддержат, пока ты приходишь в себя", - заключила Балжан.

Недавно Бидаш удивила фанатов преображением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2122719-ne-sudba-balzhan-bidash-vyskazalas-o-razvode-s-zhahanom-utargalievym/

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