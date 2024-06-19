"Просто шик": Балжан Бидаш изумила фанатов преображением (видео)

Экс-солистка "КешYOU", отечественная певица Балжан Бидаш показала свое преображение и поразила фанатов в соцсети, где и разместила эффектное видео, передает NUR.KZ.

"Новый имидж", - подписала Балжан кадры.

Сначала Балжан запечатлелась в белой футболке с распущенными волосами. За несколько секунд девушка преображается и появляется перед камерой уже с другой прической, ярким макияжем и в другой одежде.

Эффектный образ Балжан не оставил равнодушными подписчиков. Надо отметить, что в последнее время артистка радует своих поклонников и новыми образами, и новыми песнями.

Альбина Шардарова, Анеля Кенжибекова и другие представители отечественного шоу-бизнеса оставили свои комментарии, к ним присоединились фанаты Балжан.

"Будь счастлива, красавица", "Балжан, какая ты красивая", "Женщина-огонь", "Вау, как всегда, безупречно, просто шик", "Она и без макияжа красивая", "Сильная и независимая", - высказались они.