"Завтра весь Алматы так одеваться будет": Ерке Есмахан очаровала новым образом

Ерке Есмахан опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте - казахстанская исполнительница продемонстрировала необычный лук, который активно обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Исполнительница мегахита "Қайда?" продемонстрировала необычный аутфит - бежевый костюм она дополнила красными босоножками с белыми носками. Образ завершила маленькая сумочка и солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Ерке обсудила "экспертов", которые предлагают научить казахстанцев некой "технике Ерке Есмахан".

"Появилось много умников, которые говорят, что могут раскрыть секрет, технику, энергию Ерке Есмахан. Даже тайну любви Ерке и Райыма предлагают рассказать. Может, самой поучаствовать? Пойму, кто такая Ерке Есмахан.

А вообще, моя главная техника - это честность. Другому не верьте", - заключила Ерке.

Поклонники Есмахан обсудили ее наряд - пост собрал более трех тысяч комментариев.

"Когда я в 8 классе надевала носки с туфлями, меня обзывали. Кто же знал, что это будет модно", "То, как ты демонстрируешь модные луки - тоже техника. Спокойно и в точку", "Необычная и загадочная Ерке", "Вырасту, буду Ерке Есмахан", "Завтра так весь Алматы одеваться будет, раз Ерке надела носки с босоножками", - написали фанаты.

В годовщину смерти отца Ерке Есмахан поделилась воспоминаниями о нем.