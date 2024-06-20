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"Завтра весь Алматы так одеваться будет": Ерке Есмахан очаровала новым образом

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте - казахстанская исполнительница продемонстрировала необычный лук, который активно обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Исполнительница мегахита "Қайда?" продемонстрировала необычный аутфит - бежевый костюм она дополнила красными босоножками с белыми носками. Образ завершила маленькая сумочка и солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Ерке обсудила "экспертов", которые предлагают научить казахстанцев некой "технике Ерке Есмахан".

"Появилось много умников, которые говорят, что могут раскрыть секрет, технику, энергию Ерке Есмахан. Даже тайну любви Ерке и Райыма предлагают рассказать. Может, самой поучаствовать? Пойму, кто такая Ерке Есмахан.

А вообще, моя главная техника - это честность. Другому не верьте", - заключила Ерке.

Поклонники Есмахан обсудили ее наряд - пост собрал более трех тысяч комментариев.

"Когда я в 8 классе надевала носки с туфлями, меня обзывали. Кто же знал, что это будет модно", "То, как ты демонстрируешь модные луки - тоже техника. Спокойно и в точку", "Необычная и загадочная Ерке", "Вырасту, буду Ерке Есмахан", "Завтра так весь Алматы одеваться будет, раз Ерке надела носки с босоножками", - написали фанаты.

В годовщину смерти отца Ерке Есмахан поделилась воспоминаниями о нем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2120664-zavtra-ves-almaty-tak-odevatsya-budet-erke-esmahan-ocharovala-novym-obrazom/

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