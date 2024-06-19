Ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова назвала дочь редким именем

Российская актриса Глафира Тарханова, ставшая мамой в пятый раз, рассекретила имя новорожденной дочери. Звезда сериала "Громовы" выбрала для девочки редкое имя, передает NUR.KZ.

Актриса, имеющая четверых сыновей, родила долгожданную дочку. Фанаты наперебой начали предлагать ей свои варианты имен для девочки. Счастливая мама рассказала, какое имя они с мужем выбрали для дочери.

"Мы выбираем? Или нас выбирают? Добро пожаловать в этот мир, Лукерья Алексеевна! Спасибо за ваши предложения имен.

Когда называли меня, такие старинные имена были редкостью, дедушка (мамин папа) написал список имен: "Какое угодно, но только не Глафира". Сейчас все иначе, хотя и это, наверное, временно.

Кому-то нравятся более простые и привычные, кто-то придумывает что-то уникальное. У нас у всех детей древние греческие имена, которые встречаются в русской литературе.

Думаю, нет плохих имен. Для нас каждое имя уже стало гармоничным и привычным, и со временем сложно представить, что человека зовут как-то иначе", - написала Глафира.

"Добро пожаловать, Лукерья, в жизнь!", "Классное имя!", "Красивое имя! Луша", "Имя чудесное, как лучик светлый солнечный!", "Невероятно! Восхищаюсь тобой и твоей семьей", - отметили в комментариях подписчики.