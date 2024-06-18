Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Четыре сыночка и лапочка-дочка": Глафира Тарханова родила пятого ребенка

Опубликовано:

Глафира Тарханова
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Звезда нашумевшего сериала "Громовы" Глафира Тарханова родила пятого ребенка. Радостной новостью российская актриса поделилась с подписчиками в Instagram, передает NUR.KZ.

Глафира Тарханова сообщила о рождении дочери.

"Теперь у нас комплект. 4 сыночка и лапочка-дочка. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти этот путь вместе, понимая, что происходит в каждое мгновение, ради кого это и для чего", - призналась актриса.

"Вот с таких женщин как Глафира стоит брать пример! Поздравляю вас!", "Графира, ты героиня! Здоровья, терпения, и спокойных ночей", "Какое чудо. У такой красивой женщины обязательно должна быть дочка", "Умничка!!! Родилась под счастливой звездой среди стольких братьев", - поздравили ее фанаты и звездные коллеги.

Мы писали ранее, что ожидающая пятого малыша Глафира Тарханова отказалась от гендер-пати.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119563-chetyre-synochka-i-lapochka-dochka-glafira-tarhanova-rodila-pyatogo-rebenka/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.