"Четыре сыночка и лапочка-дочка": Глафира Тарханова родила пятого ребенка

Звезда нашумевшего сериала "Громовы" Глафира Тарханова родила пятого ребенка. Радостной новостью российская актриса поделилась с подписчиками в Instagram, передает NUR.KZ.

Глафира Тарханова сообщила о рождении дочери.

"Теперь у нас комплект. 4 сыночка и лапочка-дочка. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти этот путь вместе, понимая, что происходит в каждое мгновение, ради кого это и для чего", - призналась актриса.

"Вот с таких женщин как Глафира стоит брать пример! Поздравляю вас!", "Графира, ты героиня! Здоровья, терпения, и спокойных ночей", "Какое чудо. У такой красивой женщины обязательно должна быть дочка", "Умничка!!! Родилась под счастливой звездой среди стольких братьев", - поздравили ее фанаты и звездные коллеги.

Мы писали ранее, что ожидающая пятого малыша Глафира Тарханова отказалась от гендер-пати.