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"Спасибо за талант": Галкина поздравили с 48-летием в Сети

Опубликовано:

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Известный пародист и юморист Максим Галкин сегодня, 18 июня, празднует 48-летие. По этому случаю артист разместил пост в соцсети. Подписчики поздравили именинника, передает NUR.KZ.

Максим Галкин не стал писать развернутый комментарий к фото, которое выложил в соцсети. Он был лаконичен.

"48", - подписал он.

На снимке артист стоит с воздушными шарами и, улыбаясь, смотрит в камеру. На фото красуется надпись "Срочные новости. 48". Можно также увидеть красочный смайлик в виде торта.

"С днем рождения, Максим Александрович! Вы прекрасный человек! Живите долго и счастливо!", "Только вперед! Поздравляем", "Всем благ вам и вашей семье", "Спасибо за талант", "Красавчик", - написали ему поклонники.

Мы также писали, что Галкин показал новое фото Пугачевой, которое восхитило ее фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119665-spasibo-za-talant-galkina-pozdravili-s-48-letiem-v-seti/

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